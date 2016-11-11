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شكوى توقف موظفاً بالهلال الأحمر عن العمل

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فتحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تحقيقا رسميا بشأن شكوى تقدم بها أحد المواطنين عبر إيميل الهيئة المخصص للشكاوى، ضد أحد مستقبلي البلاغات في غرفة العمليات المركزية بمنطقة الرياض، بشأن عدم تعامل الموظف مع البلاغ بآلية العمل المعمول بها في غرف العمليات المركزية وقد تم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق والذي ستعلن نتائجه فور انتهاء إجراءات التحقيق.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة أمس الخميس كشفت فيه بأن غرفة العمليات المركزية بمنطقة الرياض قد تلقت بلاغاً حوالي الساعة الثامنة مساءً من يوم السبت الماضي، مفاده وقوع حادث تصادم لسيارتين على شارع الخير بمدينة الرياض مما نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين، وعند الاتصال بغرفة العمليات من أحد المواطنين لم يتم التعامل مع البلاغ وفق آلية العمل المعمول بها في هذا الشأن، مما ينافي حرص مسؤولي الهيئة على تقديم الخدمة لمحتاجيها تحت وطأة كافة الظروف وبأي مكان في المملكة سعياً في تحقيق أعلى معايير الخدمة وفق أقل زمن قياسي.

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