شرطة محايل تضبط تسعة مصانع للخمور

تمكنت فرقة المهمات الثانية بالدوريات الأمنية بمحافظة محايل عسير أمس، من ضبط مصنع للخمور بالمغيلات بوادي حلي غرب المحافظة، وذلك بمتابعة وتوجيه من قائد دوريات الأمن بمحايل المقدم يحيى عسيري، حيث تم مداهمة الموقع عقب التحريات اللازمة ووجد بداخله بعد تفتيشه ثلاثة براميل سعة 300 لتر و25 علبة جاهزة للبيع، وقد أعدت المحاضر اللازمة وتم تسليمها لجهات الاختصاص لإكمال اللازم.

كما تمكنت شرطة مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير من القبض على وافد أفريقي كان قد امتهن ترويج أقراص الكبتاغون في أوساط عدد من الشباب داخل وخارج المركز، حيث تم القبض عليه بعد رصد تحركاته ومراقبته وفق كمين محكم تم الإعداد له، وتم القبض عليه وبحوزته 100 قرص كبتاغون، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1750 ريالا، وقد تمت إحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجرءات اللازمة بحقه.