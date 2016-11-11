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أطعمة ومشروبات تعزز صحة الكبد.. أبرزها الثوم والشاى الأخضر

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أطعمة ومشروبات تعزز صحة الكبد.. أبرزها الثوم والشاى الأخضر أطعمة ومشروبات تعزز صحة الكبد.. أبرزها الثوم والشاى الأخضر

>كتبت لميس محمد

الكبد من أهم الأجهزة الحيوية فى الجسم، فهى مسئولة عن العديد من الوظائف الهامة المتعلقة بالهضم، التمثيل الغذائى، المناعة، وتخزين المواد الغذائية التى يحتاجها الجسم من أجل البقاء على قيد الحياة، ووفقا لما نشره موقع “top 10 home remedies”  إليك أهم المأكولات التى تعزز صحة الكبد:

-          الثوم :

يساعد على تنشيط الأنزيمات فى الكبد التى تعمل على إخراج السموم من الجسم.

-          الجريب فروت:

كونه مصدر جيد لفيتامين C  و احتوائه على مضادات للأكسدة يساعد على عملية التطهير الطبيعى.

-          الليمون:

لوجود مضادات الأكسدة فيه يساعد على تنشيط الأنزيمات لإزالة السموم.

-          الشاى الأخضر:

شرب الشاى الأخضر يوميا يساعد جسمك على طرد السموم و الزائدة.

-          الأفوكادو:

لاحتوائه على مواد كيميائية طبيعية تساعد على تقليل تلف الكبد، هذه الفاكهة غنية بالجلوتاثيون و هو مركب مطلوب للكبد لتطهيره من السموم.

-          الكركم:

توابل معروفة لتطهير الكبد بالإضافة إلى أنه يحسن من قدرة الجسم على هضم الدهون.

-          التفاح:

تفاحة يوميا تحافظ على الكبد من التلف لوجود الألياف القابلة للذوبان التى تساعد على إزالة السموم من الجهاز الهضمى و الكوليسترول من الدم.

-          عين الجمل:

كمية الأحماض الأمينية العالية فى عين الجمل تساعد فى عملية تطهير الكبد الطبيعية.

-          البروكلى:

يساعد على إزالة المواد المسرطنة و غيرها من السموم الضارة من الجسم.


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