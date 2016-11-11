القوات العراقية تبدأ تطهير المناطق المحررة على محاور الموصل

بغداد أ ش أ

واصلت القوات العراقية المشتركة، الخميس، عمليات تطهير المناطق التى حررتها على مختلف محاور العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل ومحيطها بمحافظة نينوى شمالى العراق.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير رشيد يارالله - فى بيان صحفى للعمليات العسكرية الخميس، ن قوات الشرطة الاتحادية بمحور الجنوب الغربى استمرت فى عمليات التمشيط وتطهير المبانى والطرق من العبوات الناسفة بالمناطق المحررة.

وأضاف: أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث الفرقة الأولى بالجيش فى محور الجنوب الشرقى للعمليات توغلت فى أحياء الساحل الأيسر شرقى الموصل وواصلت تطهير أحياء الانتصار وجديدة المفتى والشيماء ومستمرة، من مسلحى "داعش" الإرهابي.

وأشارت إلى أن قوات الجيش حررت قرية "عباس رجب" شمال نهر الزاب الأعلى والتى تعتبر من المناطق الاستراتيجية بالجهة الشرقية لنهر دجلة وتعد مركز القيادة والسيطرة لعصابات "داعش" فى سهل نينوى.

وطهرت قوات "مكافحة الإرهاب" فى المحور الشرقى لمدينة الموصل حى الشقق الخضراء وتواصل التقدم باتجاه مركز الساحل الأيسر للمدينة .. كما واصلت قوات فرقة المشاة 16 بالجيش تطهير المناطق التى حررتها بالمحور الشمالى للعمليات.