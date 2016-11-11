بالصور: دونالد ترامب يهدد بإبادة فيفي عبده

تعرضت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده لموقف محرج جداً على حسابها الموثق على "تويتر"، بعدما قررت المشاركة برأيها في خبر الفوز غير المتوقع للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، وكانت المفاجأة في رد من حساب ترامب بالعربي، نفى فيه تهديده للمسلمين في العالم واكتفى بالتهديد بإبادة فيفي عبده فقط، وتبين فيما بعد أن الحساب منسوب زوراً للرئيس الجديد ويتولى الرد بعبارات ضاحكة على المشاهير، وقد وأسس صاحبه سابقاً حساباً يحمل اسم الرئيس الحالي باراك أوباما.

فيفي غردت قائلة: مش هتفرق ترامبو من هيلاري.. هوا شايف إن كل المسلميين إرهابيين ودا مش حقيقي في مسلمين بيقدروا الحياة وبينشروا الحب والسلام.. ربنا يستر.

ويبدو أن كلمة "ترامبو" استفزت صاحب الحساب المزيف فرد قائلا: ترامبو!!؟ ده أنا هسيب المسلمين جميعا وهابيدك أنت!!، وبعدها بدأت التعليقات الساخرة خاصة وأن الحساب ضم 15 ألف متابع بعد ساعات قليلة من اعلان فوز ترامب الحقيقي!!