بالفيديو.. رجاء الجداوي: كلنا قتلنا سعاد حسني وفخورة بتربية "الرقاصة"

خزانة أسرار الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي لا تضم مسيرتها الفنية فحسب، ولكنها شاهد عيان على أحداث أكثر من نصف قرن في عالم الفن والموضة والرقص والرياضة أيضاً، وبالأمس خضعت رجاء لـ "فحص شامل" على يد الاعلامية راغدة شلهوب، لتكشف العديد من الأسرار حول مقتل الفنانة سعاد حسني ودور الراقصة تحية كاريوكا بتربيتها، ورأيها بجراحات التجميل، واعترفت رجاء بكل التفاصيل عدا عن عمرها الحقيقي.

الحوار بدأ بالسؤال التقليدي عن آخر مرة أجرت فيها رجاء فحصاً طبياً شاملاً وأجابت رجاء : "أقوم بعمل فحص كل سنة واناشد الجميع اجراء الفحص بانتظام" . ورداً على سؤال لراغدة "كم عمرك؟" أجابت : "أعيل من أي عيل في البلاتوه"، وكشفت رجاء عن اسمها الحقيقي وهو نجاة على حسن الجداوي، وأكدت أنها لم تسع لتغييره، ولكن مربيتها الإيطالية بالمدرسة الداخلية كانت وراء تغييره.

وانتقلت الإعلامية راغدة شلهوب الى السؤال عن بداية تعارف النجمة رجاء الجداوي بزوجها الكابتن حسن مختار حارس مرمى المنتخب المصري، فقالت رجاء إنها لولا الفنانة نبيلة عبيد لظلت عانساً، ووصفتها بـ"وش الخير "

وأضافت أنها في نوفمبر 1970 سافرت إلى السودان بديلة لنبيلة عبيد في احدى المسرحيات وهناك تعرفت على زوجها الراحل، وروت كيف أنها لم تلفت انتباهه في أول يوم ، وفي اليوم الثاني فوجئت به يقول لها " شكلك بقى عدل بدون مكياج امبارح كنت شبه البلياتشو" وفي اليوم الثالث تقدم لها .

وأضافت أنه ولد الحب بعد الزواج واستمر 46 عاماً ، وما زال في قلبها الى الان، ورفعت يدها التي لا تزال تحتفظ بـ"دبلة الزواج "وتابعت : "كان حسن أب رائع وزوج ما فيش منه وجد هائل" ووجهت له رسالة: "متتجوزش لغاية مجيلك ووحشنا جداً أنا وأميرة ورودي".

رجاء اشتهرت ببداية حياتها الفنية كواحدة من الجيل الأول لعارضات الأزياء المصريات ووصفت ما تراه حالياً بالتلوث البصري، وأكدت أن موضة البنطلون المقطع والمبلول " شيء مقرف جداً" وقالت: "البنطلون المقطوع ده دعوة الغلبان على الغني" .

ووصفت رجاء الجداوي أناقه فاتن حمامة بالبسيطة،أما أناقه شريهان فهي استعراضية، ومنحت جائزة الأناقة للنجمة يسرا التي تفضلها على الكل قائلة "يسرا نجمة الأناقة على الشاشة ".

نفت رجاء أن تكون جملة "تربية رقاصة" تضايقها، واعتبرت أن كل صفة جميلة بداخلها من غرس خالتها الراقصة الراحلة تحية كاريوكا، وقالت إنها نشأت وتربت في منزل تحية ، مضيفة: "لو بداخلي حاجة حلوة تبقى اللي زرعتها جوايا رقاصة".

وأضافت: "تحية كاريوكا زرعت فيّ حب الخير والاحساس بالآخر والصدق والمشاركة الوجدانية لكنها رفضت دخولي عالم الفن وكنت مصرة على ذلك فقاطعتني أنا وأهلي 6 سنوات، وكانت تقول مش عايزاكى تشربي من نفس الكاس وتمشى المشوار الصعب اللي أنا مشيته".

وقالت رجاء الجداوي إنها رافقت الراحلة في آخر أيامها وأقامت بالمستشفى 28 يوماً متوالياً وكانت أمنيتها الأخيرة أن تكلم الفنانة فيفي عبده وطلبت من رجاء احضار كل البارفانات وتوزيعها على ممرضات المستشفى.

وذكرت رجاء أن تحيه كاريوكا توفيت مستورة الحال، ولم تكن قصة حياتها تشبه المسلسل الذي قدم عنها، ورفضت رجاء دور بالمسلسل وقالت شعرت أنه رشوة. وحكت عن التزام الراحلة تحيه كاريوكا لمدة 26 عاماً قبل وفاتها وكانت تحرص دائمة على قراءة القرآن وزيارة بيت الله الحرام .

رجاء تحدثت عن نفسها قائلة: "كنت امبراطورة الموضة واميرة مملكة السينما"، وأوضحت أن المخرجين حبسوها لفترة في بدايتها في دور الفتاة الارستقراطية ، وكشفت انها تضطر دائماً لوضع الماكياج لأن جمهورها يحب ان يتصور معها و لو نزلت بدون مكياج هتكون شكل القردة!!

التصريح الصادم لرجاء كان حول وفاة السندريلا سعاد حسني، حيث قالت: "كلنا قتلنا سعاد"، وأوضحت أن بعض الكتابات الصحفية التي ذكرت أن سعاد لم تكن تجد ما تأكله في لندن، تسببت في حزنها وموتها وأضافت: "نحن أيضاً كان يجب أن نسأل عنها وعما جرى لها".

أشارت رجاء إلى أنها لم تكن صديقة لسعاد حسني في الحياة، رغم انها عملت معها في فيلمين هما "إشاعة حب" و"الضوء الخافت" ، كما أن حياة سعاد حسني كانت كلها الفن وعاشت طوال عمرها الشخصيات التي قدمتها، زوزو وسميحة وأميرة، ولم تعش أبداً كسعاد حسني إلا في الغربة، عندما كانت بحاجة إلى قلب بجوارها يطبطب عليها.

وأضافت رجاء: "نحن ربما مسؤولون إلى حد ما، وسعاد رحلت وسرها معها، وكل ما يقال تكهنات".

وفي نهاية الحلقة قال الدكتور النفسي عن النجمة رجاء الجداوي إنها محبة جداً ومخلصة لديها انتماء شديد لخالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا .

شاهد رجاء الجداوي وهي تتحدث عن رحيل سعاد حسني