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بالصور: أيتن عامر تطلب الدعاء لوالدتها وتكشف حقيقة حالتها الصحية

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الخميس 10-11-2016 21:44

من فرانكفورت، طلبت الفنانة أيتن عامر المزيد من دعاء جمهورها لوالدتها حتى تتجاوز أزمتها الصحية الصعبة، وأكدت أن أمها تجاوزت الجراحة الأساسية بالعمود الفقري، ولكنها لا زالت تعاني من مشاكل بالتنفس بعدما خضعت للتخدير أكثر من ست ساعات.

أيتن لم تفصل كعادتها بين جمهور إنستقرام ومتابعيها على الفيس بوك، وواصلت نشر الدعوات لوالدتها، طالبة المزيد من جمهورها الذي تعاطف معها رغم بعض الانتقادات لنشرها صورة لوالدتها قبل لحظات من دخولها غرفة العمليات، وقالت آيتن: "اللهم اشفي امي و اشفي كل مريض . شكراً على دعواتكوا الغالية لأمي . هي لسه في العناية المركزة لان العملية قعدت 6 ساعات و البنج كان كتير عليها بس الحمد لله الدكاترة بيقولوا انها بتتحسن".

وبعدها قام المطرب الشاب محمد رشاد نجم برنامج "أراب أيدول" بمشاركة البوست، فقامت أيتن بالتعليق لتوضيح آخر تطورات الحالة الصحية لأمها مؤكدة أنها تعاني حالياً من مشكلات بالتنفس فقط، ولا زالت بغرفة الرعاية المركزة.

يذكر أن أيتن وزوجها مدير التصوير عز العرب يرافقان والدتها لألمانيا لإجراء جراحة عاجلة وصفتها بالخطيرة في العمود الفقري.

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سيدتي