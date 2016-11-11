خاص "سيدتي نت": منال موسى دخلت مصر بجواز سفر فلسطيني

حسمت إدارة مهرجان موسيقى العربية بالقاهرة الجدل الدائر حول "هوية" الفنانة منال موسى نجمة برنامج أراب أيدول، التي شاركت باليوبيل الفضي للمهرجان بجواز سفر فلسطيني، وأكد مصدر موثق بدار الأوبرا المصرية، أن الفنانة المنتسبة لعرب 48 بالأراضي المحتلة لم تشارك بجواز السفر الاسرائيلي وفقاً لقرارات اتحاد الفنانين العرب الرافضة للتطبيع.

منال موسى الشهيرة بهويتها الاسرائيلية "بالإجبار" كما تقول، لأنها من مواليد الأراضي المحتلة، أثارت أزمة كبرى أثناء مشاركتها ببرنامج "أراب أيدول" بسبب هويتها الاسرائيلية، وتجددت الأزمة بعد مشاركتها بمهرجان الموسيقي العربية، بسبب قرار صادر بمنع مشاركة حاملي جوازات السفر للكيان المحتل بالأنشطة الفنية والثقافية في مصر التزاماً بقرارات مكتب مكافحة التطبيع.

ولكن تبين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على منح منال موسى جواز سفر فلسطيني لتسهيل اقامة حفلاتها بالدول العربية، وأكدت منال بمؤتمر صحفي على هامش مشاركتها باليوبيل الفضي من مسرح دار أوبرا دمنهور، أنها مقيمة حالياً بإمارة دبي، ووصلت القاهرة من الإمارات وليس اسرائيل كما يروج البعض.