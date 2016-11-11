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النجمة ميرفت أمين تنتقل للإقامة بـ "قسم الشرطة"

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الخميس 10-11-2016 22:08

وافقت الفنانة القديرة ميرفت أمين على قبول بطولة فيلم جديد بعنوان "ممنوع الاقتراب والتصوير" وتعود به لعالم الكوميديا، بقصة أغرب من الخيال، حيث ترث قطعة أرض عن أسرتها، وعندما تذهب لاستلامها تكتشف أن وزارة الداخلية أقامت فوقها قسم الشرطة، وتطلب المساعدة من الوزير لتحصل على نصيبها من القسم وتنتقل بأسرتها لتقيم هناك.

الفيلم يعد أول بطولة مطلقة للنجم الكوميدي بيومي فؤاد الذي يقدم دور مأمور القسم المتعاطف مع صاحبة الأرض، وتشاركهما النجمة الشابة يسرا اللوزي، والنجوم ومحمد لطفي وطارق الإبياري ورانيا منصور، و سيناريو وإخراج روماني سعد الذي يعقد جلسات مكثفة مع أبطال العمل لوضع التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.

ميرفت أمين اعتادت الوقوف أمام كبار نجوم السينما وآخرهم الراحل نور الشريف بفيلم "بتوقيت القاهرة".. ولكنها وافقت على دعم الفنان بيومي فؤاد ولو كان الثمن الإقامة في قسم شرطة!!

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سيدتي