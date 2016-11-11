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شاهيد كابور يخاف من ابنته ميشا والسبب...

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الخميس 10-11-2016 22:45

عبّر النجم  الهندي شاهيد كابور Shahid Kapoor عن خوفه الشديد على ابنته ميشا من أن تصبح ممثلة  وتعمل في مجال الفن والسينما، ورَفَضَ الفكرة رفضاً قاطعاً بسبب المشاكل التي قد تواجهها في حياتها  إذا اختارت هذه المهنة.

وصرّح كابور في مقابلة مع البرنامج الحواري Vogue BFFs على قناة "ألوان" أنه يشعر بالخوف دائماً إذا جاءت ابنته وقالت له إنها تريد أن تصبح ممثلة، مؤكداً أن التمثيل مهنة صعبة.

وأضاف قائلاً: "لقد إعتدت أن أكون رجلاً عاملاً، وأنا ملتزم تماماً تجاه الأبوة، وقد ابتعدت عن العمل لمدة خمسة أشهر، فابنتي عمرها الآن شهران تقريباً، وكل يوم رائع معها. ولقد طلبت من أصدقائي الذين لديهم أطفال أن يقدموا لي نصائح قبل ولادتها، وجميعهم قالوا عندما تولد طفلتك ستعتاد على الأمر وستعرف معنى الأبوة".

وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في أن يكون مثل والده، قال شاهيد: "والدي رجل رائع وشخصية لطيفة للغاية، وهو دائماً يبالغ في حمايتي، لذا أتمنى أن لا أصبح هكذا مع ابنتي".

الجدير ذكره أن كابور وزوجته ميرا راجبوت Mira Rajput رزقا بطفلتهما الأولى في 26 آب/أغسطس.

 

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