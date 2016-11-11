بالصور.. أكبر مجموعة صينية داعمة للسياحة المصرية تزور الغردقة

كتبت ميرفت رشاد

زار مصر خلال الفترة من 1 وحتى 9 نوفمبر الجارى، أكبر مجموعة داعمة لمصر، التى رافقها المستشار السياحى ببكين الدكتور أبو المعاطى صالح شعراوى، الذى ألقى كلمة ترحيبية بالوفد فى الغردقة وتم تغطية الحدث عبر موقع التواصل الاجتماعى الصينى "الوى بو ووى سين" أثناء الحدث.

وجاء ذلك تتويجا للعلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين منذ عام 2014 للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وحتى يناير 2016 بزيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، وإعلان عام 2016، عام الثقافة المصرية الصينية، وتتويجا لاستراتيجية وزارة السياحة وهيئة التنشيط والمكتب السياحى ببكين والخطة الترويجية الطموحة والحملة الدولية لاستهداف 180 ألف سائح عام 2016 من السوق الصينية للمقصد السياحى المصرى، ونتيجة تضافر الجهود بين المكتب السياحى ببكين والسفارة المصرية والقنصليات العامة بشنجهاى وهونج كونج.

وتم توجيه الشكر لجميع الشركاء فى المهنة من القطاعين الرسمى والخاص، الذين دعموا المجموعة لتعظيم الفائدة من زيارة الوفد لمصر من منظمى رحلات فونيكس وميلو وجلاكسيا وفندق هيلتون الغردقة لونج بيتش، ويأتى ترتيب السوق الصينية رقم 9 من حيث الأعداد السياحية ضمن أكبر عشرة أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2016 محققة 130 ألف سائح صينى.

كما أنه يزور مصر حاليا وفد رسمى من اللجنة الاستشارية للحزب الشيوعى بشنجهاى بالتنسيق والترتيب بشنجهاى والمكتب السياحى ببكين والخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة لترتيب زيارة الوفد لمصرى وعقد لقاءات مع لجنة الخارجية بمجلس الشعب المصرى ومحافظى الأقصر والإسكندرية وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وسيتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانب الصينى وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة الأقصر للترويج للسياحة المصرية فى شنجهاى مجانا لمدة 3 أشهر يناير-مارس 2017.