بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان توفران صيانة عاجلة لمساكن المواطنين

اتفقت بلدية دبي ممثلة في إدارة المباني، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ممثلة في إدارة الإشراف الهندسي على تشكيل فريق عمل مشترك من قبل البلدية ومهندسي المؤسسة، للكشف على المساكن المستهدف صيانتها عاجلا من قبل المؤسسة لخدمة ذوي الدخل المحدود من مواطني الإمارة (خدمة فزعة).

وأوصى الاجتماع بتسريع إجراءات التراخيص لحالات الفزعة التي تصدر بها قرارات فنية من قبل فريق العمل المشترك، وتم الاتفاق على ضرورة إخطار أصحاب المساكن التي توجد بها إضافات غير مرخصة، ولديهم معاملات مع المؤسسة، بمراجعة البلدية لترخيص وضع الإضافات، صرحت بذلك المهندسة ليالي الملا مدير إدارة المباني بالبلدية.

وأوصى الجانبان كذلك باستثناء إصدار تراخيص الإضافات بالمساكن القديمة التي لا توجد بها مخططات.

وأوضحت مديرة إدارة المباني، أن وفد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، قد عرض في بداية الاجتماع شرحاً مبسطاً عن خدمة فزعة، والتي تبنتها مؤسسة محمد بن راشد لخدمة ذوي الدخل المحدود من مواطني الإمارة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة والعاجلة لمساكنهم، للحالات الطارئة، مثل الحرائق، انهيار جزء من الأسقف أو سقوط الغطاء الخراساني.