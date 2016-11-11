أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«أخبار الساعة»: علاقات إماراتية بريطانية متميزة

Google+ Print
«أخبار الساعة»: علاقات إماراتية بريطانية متميزة «أخبار الساعة»: علاقات إماراتية بريطانية متميزة

قالت نشرة أخبار الساعة: إن الزيارة التي يقوم بها حالياً الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل مناسبة مهمة لتأكيد عمق العلاقات بين الدولتين وتنوعها، وما وصلت إليه من تقدم في المجالات كافة، مشيراً إلى أن المباحثات التي أجراها مع كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تركزت على كيفية تعزيز العلاقات بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة لها، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، كونها الطريق الأمثل لتقارب الشعوب وتناغم الثقافات وتجانسها.

تواصل

وأضافت النشرة، التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في افتتاحيتها أمس، بعنوان «علاقات إماراتية- بريطانية متميزة»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد أهمية التواصل الثقافي والإنساني بين شعبي الإمارات والمملكة المتحدة الصديقين، ومد جسور جديدة في ما بينهما، تسهم في تقريب المسافات وزيادة الاتصال المباشر بين الثقافتين، وتبادل الزيارات والخبرات، وخاصة بين جيلي الشباب في البلدين.

 بينما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير تشارلز، حفل إطلاق عام الثقافة الإماراتية-البريطانية 2017 في قلعة الجاهلي بمدينة العين، وتبادلا الحديث عن العلاقات العريقة التي تجمع الإمارات والمملكة المتحدة، وأكدا متانة هذه العلاقات، وأهمية فتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق والتشاور في مختلف القضايا التي تهم البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية