الرئيس اللبنانى يهنئ دونالد ترامب برئاسة أمريكا

(أ ش أ)

تقدم الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون بخالص التهنئة للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وقال عون فى برقية بعث بها أمس الخميس، إلى الرئيس الأمريكى ، إن إنتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فرصة جديدة للبنان وأمريكا لتعزيز تعاونهما المشترك فى سبيل احقاق السلام فى الشرق الاوسط ومواجهة الإرهاب والتوصل إلى وضع حد للحروب والعنف عبر الطرق السلمية .

وأضاف أن انتخابكم يشكل علامة ناصعة فى سجل الديمقراطية والاحتكام الى رغبة الشعوب فى اختيار حكامها وان يشكل ايضا فرصة جديدة لبلدينا لتعزيز تعاونهما المشترك فى سبيل احقاق السلام فى الشرق الاوسط ومواجهة الارهاب، والتوصل الى وضع حد للحروب والعنف