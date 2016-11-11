تنافس لافت في اليوم الخامس لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن

شهد اليوم الخامس من فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم منافسات لافتة، بين 6 متسابقات، هن: الزهراء هني من الجزائر، ومريم الحبشي من الولايات المتحدة الأميركية، وآمنة عبد الرحيم أحمد من قطر، ومنيرة محمد نور علي نور من كينيا، وراضية رفاعي من بنين، ولبابة سعيد من غانا.

وكرم المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، أمس، رعاة المسابقة في هذا اليوم، كما تم السحب على جوائز مادية وعينية مقدمة من اللجنة المنظمة للجمهور.

وأقيمت فعاليات اليوم الخامس تحت رعاية كل من: إدارة الدفاع المدني، وهيئة دبي للطيران، ومواصلات الإمارات، وهيئة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إضافة إلى مجموعة حنبل المدني.

وأشاد بوملحة بمستوى المتسابقات في حفظ كتاب الله وتلاوته وثقتهن العالية في أنفسهن أثناء التلاوة وسعيهن لتحقيق أفضل النتائج، معرباً عن أمنياته للجميع بالتوفيق واستمرار العطاء والسعي الدائم لتطوير أنفسهن في التلاوة والحفظ.

وفي السياق ذاته، أشار بوملحة إلى أن جائزة دبي الدولية للقرآن تسعى دائما لتحفيز شباب الأمة الإسلامية وفتياتها على الحفظ والتجويد من أجل المنافسة في كل عام، لافتا إلى أن دبي أصبحت منارة لحفظة كتاب الله، وتشهد سنوياً مسابقات كبرى عدة من أهمها مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي استمرت على مدار 20 عاماً، إضافة إلى مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم وتعدان من كبريات المسابقات الدولية في العالم.

ونوه بوملحة إلى أن النجاح الكبير الذي لاقته مسابقات الجائزة في الأوساط المحلية والعالمية منذ بدايتها وحتى الدورة الأولى لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم هو بفضل الله أولاً وبالدعم والرعاية الكريمة والمستمرة من مؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.