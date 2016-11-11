تفعيل الخدمات أو قطعها بلمسة زر في «كهرباء دبي»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إغلاق مركز المتعاملين في منطقة الحمرية بناءً على نتائج ودراسة أجرتها الهيئة لتحفيز التحول الذكي، اعتباراً من 30 الجاري.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع توجهات حكومة دبي وتلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز وتطوير جميع الخدمات الحكومية بشكل يلبي ويفوق طموحات قاطني إمارة دبي، وتحقيق الهدف الذي رسمه سموه بتقليل عدد مراجعي الجهات الحكومية بنسبة 80%بحلول عام 2018.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: تستمد الهيئة رؤيتها الواضحة والطموحة من التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتبني الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وتلعب خدمات الهيئة الذكية دوراً فاعلاً في دعم هذا التوجه السامي، بما يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويكفل إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة.

وأضاف أعلنا عن اكتمال التحول الذكي لجميع خدماتها إلى خدمات ذكية بنسبة 100%في مدة قياسية لم تتجاوز العام على إعلان استراتيجية دبي للتحول الذكي، الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً في مسيرة الهيئة الحافلة بالإنجازات، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وخطة دبي 2021 بأن تكون حكومة دبي حكومة رائدة ومتميزة «.

وأوضح الطاير: نلتزم في الهيئة بمواكبة المتغيرات، وتزويد متعاملينا بخدمات ذكية وسريعة وسلسة ومتكاملة، تتوفر على أحدث الوسائل الذكية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لافتاً إلى أن تفعيل أو قطع خدمات الكهرباء والمياه، ليس على المتعامل إلا القيام بلمسة واحدة على تطبيقها الذكي الذي يوفر جميع خدماتها. ويأتي ذلك ترجمة لجهود الهيئة الرامية إلى تحقيق سعادة الناس من خلال تسخير التكنولوجيا وتطبيقاتها، لزيادة فاعلية أداء الخدمات، ولتقديم أفضلها معززة بذلك مكانة دبي العالمية.

وذكر أن الهيئة أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرة»أسهل« في مراكز سعادة المتعاملين، بهدف مساعدتهم وزيادة وعيهم حول خدمات الهيئة الذكية. كما شهدت الهيئة تزايداً إيجابياً في نسبة التبني الذكي حيث بلغت 72%في الربع الثالث من هذا العام.