ضاحي خلفان يحاضر عن وسائل التواصل والتربية الأخلاقية

تحدث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، عن مفهوم التربية الأخلاقية، وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال محاضرة أمس في مدرسة راشد للبنين، بمنطقة ند الشبا بدبي، مشيراً إلى أنها من المدارس النموذجية التي تخرج طلاباً يتمتعون بأخلاق رفيعة، وشخصيات متميزة.

وجاءت المحاضرة بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي (التربية الأخلاقية)، حيث ذكر أن التربية العامة يندرج في نطاقها الكثير من أساليب التربية، مثل التربية الإنسانية والمهنية والتقنية، والأخلاقية، والسياسية والعاطفية والجمالية، والفنية، والجسدية، والفكرية، والاجتماعية والدينية، والاقتصادية والوطنية والقومية.

وتناول معاليه كل أسلوب من تلك الأساليب بالشرح، فذكر أن التربية العمالية تعني أننا يجب ألا نستهين ولا نستخف بأي عمل، يجب أن نصعد السلم من بدايته، وعلينا أن نربي أنفسنا التربية العمالية ولا نخجل من ذلك، فهناك عمل في المنزل وفي الشارع، وليس عيباً أن نكون عمالاً في بيوتنا ولا نكون اتكاليين نعتمد على الآخرين ليقوموا بأعمالنا.

تربية

وتحدث معاليه عن التربية الاقتصادية والتربية القانونية والدينية والولاء للوطن والتلاحم القومي وغرس حب الوطن في نفوس الشباب، كما وجه معاليه الطلاب بالتعمق والاعتزاز باللغة العربية والتحدث بها، والمطالعة والقراءة، وقراءة كتب القيمة والهادفة.