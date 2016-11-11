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عمار النعيمي يفتتح مكتب تصديقات لـوزارة الخارجية في عجمان

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عمار النعيمي يفتتح مكتب تصديقات لـوزارة الخارجية في عجمان عمار النعيمي يفتتح مكتب تصديقات لـوزارة الخارجية في عجمان

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مبنى غرفة تجارة وصناعة عجمان بهدف تسهيل وإنجاز جميع المعاملات والخدمات والتصديقات التي تشتمل على شهادات المنشأ والميلاد والعقود وغيرها من المعاملات.

رافق سمو ولي عهد عجمان خلال افتتاح مكتب التصديقات محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين.

وقام سموه ومرافقوه بجولة تفقدية في أرجاء مكتب التصديقات اطلعوا خلالها على مختلف أقسام المكتب والتي اشتملت على خدمات التصديقات بأنواعها كافة واستمعوا إلى شرح واف من وكيل الوزارة حول عمل المكتب وأهدافه والخدمات التي يقدمها للمتعاملين والمراجعين من المواطنين والمقيمين. وقال محمد مير عبدالله الرئيسي إن افتتاح مكتب تصديقات للخارجية في عجمان جاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لتقديم خدمات الوزارة للمواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءات تصديقات المعاملات بأنواعها كافة والعمل على تخفيف الأعباء عن أفراد المجتمع.

حرص

من جانبه أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حرص الغرفة على التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية بما يعزز التكامل في تقديم الخدمات ويصب في التنمية المستدامة للإمارات ويترجم رؤية إمارة عجمان والمستمدة من رؤية الدولة 2021.

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