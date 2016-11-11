حاكم الشارقة يبحث تعزيز التعاون مع أرمينيا ويشيد بالعلاقات الوطيدة

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، بقصر البديع العامر، سيرج سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بضيف البلاد الرئيس سيرج سركيسيان، مشيداً سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين، ومشيراً إلى مختلف سبل التعاون القائمة بين الطرفين لتعزيز تلك العلاقة وتأصيلها.

كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول التبادل الثقافي والمعرفي والإنساني والفكري القائم بين أرمينيا ومختلف أقطار العالم العربي بشكل عام، وبين أرمينيا ودولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أنه يكنّ الاحترام والتقدير للحكومة والشعب الأرمني لما يتمتعون به من حب للعلم والمعرفة.

تقدير

من جانبه، أعرب رئيس أرمينيا عن سعادته بالزيارة للدولة وإمارة الشارقة، ولقاء صاحب السمو حاكم الشارقة الذي أسهم بشكل كبير في الحفاظ على التراث الأرمني والثقافة الأرمنية، معرباً عن تقديره لدور سموه في خدمة الثقافة.

كما حضره كل من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الأرميني، وخولة المُلا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور جاسم القاسمي، سفير الدولة لدى أرمينيا، وعدد من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين في الإمارة.