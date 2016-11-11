محمد بن زايد: نسعى لتعزيز العمل العربي المشترك ومصر ركن أساسي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على النهج الثابت والراسخ لدولة الإمارات في دعم تطلعات الشعب المصري الشقيق في تحقيق الاستقرار والتنمية والبناء، مشيراً سموه إلى مكانة مصر ودورها في خدمة القضايا العربية في ظل ما يواجه المنطقة من تهديد في أمنها واستقرارها ومستقبلها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في قصر الاتحادية أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى مصر.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية مزيداً من النماء والرفعة ولشعبها الشقيق كل تقدم وازدهار.

تنسيق

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التحديات كبيرة ومتعددة، لذلك فإن وعي المنطقة ويقظتها وتكامل التنسيق بين دولها عامل مهم وضروري في إيجاد رؤية عربية موحدة قادرة على أن تعطي العمل العربي المشترك بعداً قوياً وفاعلاً في التصدي لكافة التحديات.

وأكد سموه أن التعاون والتعاضد العربي أساسي في هذه المرحلة ودولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائماً إلى تعزيز العمل العربي المشترك وترى في مصر الشقيقة ركناً أساسياً في هذا الاتجاه.

وبحث سموه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي ومجمل التطورات الراهنة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترحيب

ورحب الرئيس المصري في بداية اللقاء -الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني- بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون الأخوي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وحمّل الرئيس المصري خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الرقي والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية التي تهم البلدين، وآلية تطوير هذه العلاقات بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين في الدفع بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع، وبما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا التي تهم المنطقة، والتحديات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية والأزمات التي تشهدها عدد من الدول العربية، إضافة إلى مخاطر الجماعات الإرهابية وما تشكله تلك التحديات من مخاطر تهدد أمن واستقرار وتنمية بلدان المنطقة.

شكر وتقدير

وأكد عبد الفتاح السيسي متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على مواقفها الداعمة لجمهورية مصر وشعبها وإسهاماتها التنموية في مصر.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات على مختلف الصعد، مؤكداً أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، مؤكدا وقوف مصر بجانب دولة الإمارات في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين ومتانة التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرين إلى أهمية تضافر الجهود العربية والدولية في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على إيجاد الحلول السياسية السلمية للأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية بما يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعوبها.

حضور

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن جمعة البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

ومن الجانب المصري شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، والفريق صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.القاهرة ـ وام

وكان قد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، إلى القاهرة، في زيارة عمل لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي استراحة قصيرة بصالة كبار الشخصيات بمطار القاهرة، رحب الرئيس المصري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

كما يضم الوفد الفريق الركن جمعة البواردي، المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

ــ سموه يؤكد مكانة مصر ودورها في خدمة القضايا العربية في ظل ما يواجه المنطقة من تهديد لأمنها

ــ تكامل التنسيق بين دول المنطقة ضروري في إيجاد رؤية عربية موحدة قادرة على التصدي لكافة التحديات

ــ نهج الإمارات ثابت فـي دعم تطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية والبناء

ــ بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية التي تهم البلدين

ــ استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في قضايا المنطقة

ــ مناقشة تحديات المنطقة وما يتعلق بالتدخلات الخارجية وأزمات عدد من الدول العربية ومخاطر الإرهاب

ــ السيسي يعرب عن شكره للإمارات بقيادة خليفة على مواقفها الداعمة لمصر وشعبها وإسهاماتها التنموية

ــ الرئيس المصري يؤكد وقوف مصر إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية