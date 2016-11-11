محمد بن راشد يحضر أفراح الحربي والهاجري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه محمد جابر عبدالله الحربي لمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة راشد محمد علي الهاجري.

وحضر الحفل الذي أقيم مساء أمس في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي- العين عدد من أبناء القبائل وأقارب العروسين، حيث بارك لهما صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي زفافهما متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.