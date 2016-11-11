محمد بن راشد: الإمارات منفتحة في سياستها الخارجية على جميع الدول المحبة للسلام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات منفتحة في سياستها الخارجية على جميع الدول والشعوب المحبة للخير والسلام والقيم الإنسانية التي تؤمن بها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وتعتبرها القاعدة الأساس لبناء علاقات ثنائية مع مختلف الدول على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بقصر سموه في زعبيل الرئيس سيرج سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا والوفد الزائر.

إلى ذلك أعرب الرئيس الأرميني عن سعادته البالغة لزيارة دولة الإمارات واعتزازه بالصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقيادتين والشعبين الصديقين، مؤكداً على رغبته وحكومة بلاده في تعزيز هذه الصداقة من خلال إقامة شراكة استثمارية واقتصادية وثقافية دائمة مع دولة الإمارات تترجم الرغبة المشتركة للبلدين إلى واقع يحمل بين طياته الخير والسلام لشعبيهما.

ووجه دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة يريفان وقبلها سموه شاكراً وواعداً بتلبيتها في الوقت المناسب.

هذا وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرئيس الأرميني مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والرئيس سركيسيان بأنها بداية طيبة وخطوة على طريق تعاون أوسع وتقارب ثقافي وسياحي واقتصادي أشمل.

ووقع عن جانب الدولة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، فيما وقعها عن الجانب الأرميني إيدفارد نالبانديان وزير الخارجية، وكذلك تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى تختص بالتعاون العلمي والفني وقعها معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي وإيدفارد نالبانديان وزير الخارجية، والثانية خاصة بالتعاون في مجال الطوارئ وقعها الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزير الخارجية الأرميني، والثالثة خاصة بالتفاهم على التعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين وقعها محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومارتن سارجسيان رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في أرمينيا.

وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس جمهورية أرمينيا توقيع هذه المذكرات معربين عن أملهما في أن تؤتي ثمارها في المستقبل القريب وتنعكس خيراً على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء ومراسم التوقيع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وجاسم محمد القاسمي سفير الدولة لدى أرمينيا وكيغام غريبجانيان السفير الأرميني لدى الدولة.