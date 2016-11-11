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حظك اليوم برج القوس الجمعة 11/11/2016

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 11/11/2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 11/11/2016

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يعد برج القوس من الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع والحماس، إلا أنه عصبى بعض الشىء، ونقدم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

القوس على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكما، بعد أن أرسل شريك حياتك إشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

القوس على الصعيد الصحى :

آن الأوان لتدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة وتمارس الرياضة.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.


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مصر 365

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