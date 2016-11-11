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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11-11-2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11-11-2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11-11-2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

تحتاج  للوصول لمرحلة الهدوء و الاستقرار ، وخاصة بعد ظهور الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية و هو ما يؤثر عليك بشكل سلبى .

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للانتعاش من جديد و ذلك بعد تسرب الملل إليها ، لا تتردد فى أخذ خطوة إيجابية من أجل التجديد و الخروج من الروتين اليومى .

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج لجرعة كبيرة من الاهتمام و خاصة بعد معاناتك المتكررة مع آلام القولون ، فالالتزام بنظام غذائى سليم هو أفضل طريقة خلال هذه الفترة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن عليك تجنب الانفعال والتعامل بعصبية مع من حولك ، فكل هذا يجعلهم يبتعدون عنك و يعاملونك بسلبية و تجاهل.


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