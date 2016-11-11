حظك اليوم برج الثور الجمعة 11-11-2016

كتبت : رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الجمعة 11 نوفمبر على مختلف الأصعدة ، منها المهنى الذى ينتظر منك التطوير ، أما الشق العاطفى فشريكك ينتظر أن يساعدك لتحقيق أحلامك ، و الجانب الصحى عليك أن تسعى لتتخلص من الضغوط .

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى عليك أن تأخذ زمام المبادرة وتسعى لتطوير مهاراتك المهنية لكى تصبح محط إشادة من قبل مديريك و زملائك ، عليك أن تتخلص من الضغوط التى تضع نفسك ضحيتها .

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تستحق الاهتمام و خاصة أن الشريك سيتقبل الاستماع لوجهة نظرك و سيساعدك على تحقيق الكثير من أحلامك .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور هذا البرج عليك بالاستماع للموسيقى الهادئة من أجل التخلص من الضغوط العصبية التى تعرضت لها ، وللمزيد من الاستفادة عليك أن تلجأ لممارسة اليوجا .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الفترة المقبلة ستتلقى عددا من العروض عليك أن تأخذ قرارا حاسما بشأنها والخاصة بالعمل و الجانب العائلى .