حظك اليوم برج الأسد الجمعة 11/11/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

لمواليد برج الأسد الصعيد المهنى سيتأثر بشكل كبير و خاصة أنك تشعر بحالة عدم ارتياح وطاقة سلبية ، ضاعف جهودك حتى لا تكون محط انتقاد من قبل زملائك وخاصة أن اخطاءك أصبحت ملحوظة بمجال العمل .

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد توترا كبيرا خلال الفترة المقبلة ، فالعلاقة مع الشريك تسرب لها الملل والفتور و اعلم أنها فترة حاسمة جدا قد تخسر فيها شريكك إذا لم تقدم قرارات حاسمة .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام فالعامل النفسى له دور كبير فى حياتك .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن هذه الفترة ستفاجئ بعدد من القرارات التى قد تؤثر عليك سلبا وخاصة فى الصعيد العائلى ، عليك أن تأخذ خطوة للوراء من أجل رؤية المشهد بشكل أوضح .