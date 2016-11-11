برج السرطان حظك اليوم الجمعة 11/11/2016

شخصية برج الجدى تقدر المسئولية و تحسب لها ألف حساب، جاد جدا فى لحظات المرح تجده قليل الضحك و انطوائى و يميل إلى العزلة كثيرا و لا يحب الاحتفالات، و يتجنب قدر امكانه الاختلاط بالناس، قليل الكلام يميل للصمت و التفكير بعمق، مرتبط بطبيعته و يفضل الخروج إلى أماكن هادئة تخلو من البشر.

الصعيد المهني:

تجيد اليوم التعامل مع بعض الأشخاص الذين يحاولون استفزازك بطرق متعددة، تحكم فى أعصابك و تعرف متى تتحدث، و سيساعد ذلك اليوم فى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى ستغير من شكل حياتك المهنية فى فترة المقبلة.

الصعيد العاطفي:

تجاهلك لمشاعر شريك حياتك يزيد من حجم المشاكل بينكما، و تحتاج إلى خلق جو من التفاهم ووجهات نظر مشتركة، و الحديث فى هذه الفترة سيساعدكما كثيرا على تخطى هذه الأزمة.

الصعيد الصحي:

الاقتناع التام بإمكانية حل مشكلة صحية بمفردك يحتاج إلى دعم بأراء صحية موثوق بها، ولا تنس أن تتعلم من أخطائك السابقة و ابتعد عن الإهمال.

توقعات علماء الفلك :

ستصبح صدقاتك أكثر عمقاً وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداثا و ذكريات ماضية لا تنسى، وسط المجموعات التى تنتمى إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية و إيحابية جدا و سوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك، يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسرى.