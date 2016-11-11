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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 11/11/2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 11/11/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 11/11/2016

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يتميز مواليد بتقلب المزاج و طبعهم حاد، بالإضافة إلى تأثيرهم بالقمر الذى يمنحهم مزيداً من الرقة و المزاجية و الشخصية المتقلبة، و العاطفة المشتعلة.

الصعيد المهنى

أمامك فرصة اليوم لترقية جديدة فى عملك بعد المجهود المتميز الذى بذلته الفترة الماضية، و الذى لاقى إعجاب روسائك، و لكن احذر من حقد زملائك عليك.

الصعيد العاطفى

لا تهمل شكوى شريك حياتك دون التفكير بها جيدا، فعليك احتواء الطرف الآخر و حل المشكلات بصبر دون عصبية، فالشكوى و العتاب دليل على الحب و الاهتمام.

الصعيد الصحى

تتعرض لدور أنفلونزا نتيجة تغيير الطقس الحار نهاراً و البارد ليلاً، عليك الراحة فى الفراش الساخنة و أدوية لمدة يومين و تناول المشروبات الأنفلونزا المناسبة.

توقعات علماء الأبراج

لا يجب أن تتبنى مسئوليات كثيرة، مهما كانت المغريات، يجب أن تركز على الأموال، و إلا فسوف تعرض نفسك لخطر أن تطغى عليك هذه الأمور، إذا قررت مواجهة أمور جديدة، كن منفتحاً و اطلب مساعدة الآخرين، النجاح مضمون إذا قمت بتركيز طاقتك بهذه الطريقة .


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مصر 365

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