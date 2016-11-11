حظك اليوم برج العذراء الجمعة ١١/١١/٢٠١٦

برج الحمل على الصعيد العاطفى

علاقتك بالحبيب ليست على ما يرام أبدا، عليك أن تهتم به كثيرا وتجد طريقة للتواصل معه وحل كل الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية، ربما يكون اليوم ممتلئا ببعض التغيرات ولكن ستكون هناك نهاية سعيدة لليوم.

برج الحمل على الصعيد المهنى

تمسكك برأيك دائماً سيكون سبب فى حدوث خلاف مع مديرك فى العمل، ستتجاوز هذه الفترة ولكن عليك الصبر والتعامل مع الأزمة بهدوء، كما أن بعض النصائح التى يوصى بها الزملاء يجب أن تستمع إليها حتى تتجاوز كافة المشاكل مع المدير.

على الصعيد الصحى...

جلوسك فى العمل لساعات طويلة كان له مردود سىء عليك، ربما تصاب بآلام فى العمود الفقرى، وكذلك تشعر بآلام فى الركبتين عليك الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن حتى تتعافى سريعا مما أصابك.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تكون هناك الكثير من الأحداث خلال الفترة الماضية، الأزمة فى العمل ستنتهى سريعا وكذلك ستحدث بعض التطورات على مستوى حياتك العملية وكذلك العائلية، الأوضاع ستكون سيئة لفترة قصيرة.