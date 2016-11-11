أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الجمعة ١١/١١/٢٠١٦

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الجمعة ١١/١١/٢٠١٦ حظك اليوم برج الدلو الجمعة ١١/١١/٢٠١٦

>

على الصعيد العاطفى

 

ربما يكون هذا هو اليوم المناسب للقاء مع الحبيب، الخلافات المتتالية فى الفترة الماضية كانت سببا فى أزمة كبيرة بينكما، عليك أن تعرف كيف يمكن أن تدير أمورك العاطفية بشكل جيد، كما أنه من المتوقع أن تحدث تطورات فيما يخص علاقتك العاطفية فى الفترة المقبلة.

 

برج الدلوعلى الصعيد المهنى

 

أمورك فى العمل ليست على ما يرام، مديرك يشعر بأن هناك بعض الأخطاء التى يجب النظر إليها بعين الاعتبار، لا تهمل عملك بسبب الضغوط النفسية التى تمر بها، كما أنه من الضرورى أن تحدث بعض الخلاقات البسيطة .

 

على الصعيد الصحى

 

أوضاعك الصحية جيدة جدا بسبب حرصك على تناول الدواء اللازم الذى وصفه لك الطبيب. كما عليك أن تراعى الذهاب إلى الصالات الرياضية لتمارس بعض التمارين التى من شأنها أن تحسن كثيرا من صحتك كما من ضرورى أن تستمع لنصائح المحيطين بك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كافة المستويات الصحية والعائلية والمهنية، من المتوقع أن تحصل على ترقية من العمل بسبب الجهود التى قمت بها مؤخرا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى