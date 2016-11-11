حظك اليوم برج الدلو الجمعة ١١/١١/٢٠١٦

برج الدلو على الصعيد العاطفى

ربما يكون هذا هو اليوم المناسب للقاء مع الحبيب، الخلافات المتتالية فى الفترة الماضية كانت سببا فى أزمة كبيرة بينكما، عليك أن تعرف كيف يمكن أن تدير أمورك العاطفية بشكل جيد، كما أنه من المتوقع أن تحدث تطورات فيما يخص علاقتك العاطفية فى الفترة المقبلة.

برج الدلوعلى الصعيد المهنى

أمورك فى العمل ليست على ما يرام، مديرك يشعر بأن هناك بعض الأخطاء التى يجب النظر إليها بعين الاعتبار، لا تهمل عملك بسبب الضغوط النفسية التى تمر بها، كما أنه من الضرورى أن تحدث بعض الخلاقات البسيطة .

على الصعيد الصحى

أوضاعك الصحية جيدة جدا بسبب حرصك على تناول الدواء اللازم الذى وصفه لك الطبيب. كما عليك أن تراعى الذهاب إلى الصالات الرياضية لتمارس بعض التمارين التى من شأنها أن تحسن كثيرا من صحتك كما من ضرورى أن تستمع لنصائح المحيطين بك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كافة المستويات الصحية والعائلية والمهنية، من المتوقع أن تحصل على ترقية من العمل بسبب الجهود التى قمت بها مؤخرا.