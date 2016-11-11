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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 11/11/2016

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 11/11/2016 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 11/11/2016

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الحوت على الصعيد المهنى :

 

استعد لموجة من العمل ومزيد من المهام الجديدة خلال الفترة المقبلة ، ستزيد المهام وضغوطات العمل فى مقابل زيادة راتبك الخاص ، عليك فتح صفحة جديدة مع زملائك فى العمل وتصفية الخلافات القديمة بينكم.

 

الحوت على الصعيد العاطفى :

 

علاقتك العاطفية أوشكت على الانهيار، فالتفاهم والاحتواء بينك وبين شريك حياتك اختفى من علاقتكما ، وحلت محلهما الشكوك والمشكلات المتكررة ، فعليك حسم الأمر فى أقرب وقت.

 

الحوت على الصعيد الصحى:

 

نزلة برد شديدة تلازمك هذه الأيام وتجعلك تلزم الفراش ، تحتاج إلى إجازة من العمل لمدة أيام قليلة لحين التعافى والقدرة على الرجوع للعمل بشكل طبيعى ، وحاول الإكثار من المشروبات الساخنة.

 

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

 

إذا استمريت فى طريقة تعاملك مع الآخرين ستخسر معظمهم بسبب عنادك وعدم تفهم موقف الطرف الآخر ، وأنت فى أمس الحاجة إلى أصدقائك ومشورتهم ونصائحهم.


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مصر 365

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