حظك اليوم برج الحوت الجمعة 11/11/2016

الحوت على الصعيد المهنى :

استعد لموجة من العمل ومزيد من المهام الجديدة خلال الفترة المقبلة ، ستزيد المهام وضغوطات العمل فى مقابل زيادة راتبك الخاص ، عليك فتح صفحة جديدة مع زملائك فى العمل وتصفية الخلافات القديمة بينكم.

الحوت على الصعيد العاطفى :

علاقتك العاطفية أوشكت على الانهيار، فالتفاهم والاحتواء بينك وبين شريك حياتك اختفى من علاقتكما ، وحلت محلهما الشكوك والمشكلات المتكررة ، فعليك حسم الأمر فى أقرب وقت.

الحوت على الصعيد الصحى:

نزلة برد شديدة تلازمك هذه الأيام وتجعلك تلزم الفراش ، تحتاج إلى إجازة من العمل لمدة أيام قليلة لحين التعافى والقدرة على الرجوع للعمل بشكل طبيعى ، وحاول الإكثار من المشروبات الساخنة.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

إذا استمريت فى طريقة تعاملك مع الآخرين ستخسر معظمهم بسبب عنادك وعدم تفهم موقف الطرف الآخر ، وأنت فى أمس الحاجة إلى أصدقائك ومشورتهم ونصائحهم.