"الطرق والكبارى" تعلن إنهاء عمليات إصلاح الطرق المتضررة من السيول

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، الانتهاء من إصلاح كافة أضرار الطرق التى تضررت من السيول الأخيرة، التى تعرضت لها محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والصعيد، لافتا إلى أن أضرارها كانت محدودة بفعل مخرات السيول التى أنشأتها الهيئة، وأنه تم رفع كميات الطمى التى تكونت على الطرق بفعل السيول.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأضرار التى لحقت بطريق الصعيد/ البحر الأحمر المدرج بالمشروع القومى والذى كان مدرج بالافتتاحات، التى سيقوم بها الرئيس عبد التفاح السيسى، بالمقارنة بكميات السيول إلى تساقطت كانت محدود للغاية بفضل مخرات السيول التى تم مراعاة إنشاءها بالطريق، وأنه تم الانتهاء من رفع آثار السيول بهذا الطريق بالكامل، وأنه سيكون جاهز للافتتاح خلال أيام بعد إجراء بعض التدعيم الإضافى فى منطقة التقاطع مع قنا.

ولفت رئيس هيئة الطرق والكبارى أنه تم الدفع بمعدات شركات المقاولات التى تعمل مع الهيئة فى مشروعات الطرق لرفع أثار السيول، سواء فى الطرق التابعة للهيئة أو التى لا تتبعها، لافتا إلى أنه لولا مخرات السيول الموجودة بالطرق لكانت الطرق شهدت تدمير كبير، لكن هذه المخرات ساعدت فى حماية الطرق، وأن أغلب ما لحق بالطرق عبارة عن طمى تكون عليها بفعل السيول.

فيما أوضح اللواء رشدى سيلمان، رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، أن الشركة دفعت بمعدات شركات النيل التابعة لها للاشتراك فى إصلاح أضرار الطرق جراء السيول سواء التابعة لها أو غير التابعة لها من واقع المسئولية الوطنية، وأنه شارك قيادات هذه الشركات فى التواجد على رأس فرق العمل، التى تم الدفع بها لرفع آثار السيول بجرد سقوط السيول، وظلت مع القيادات ليلا ونهار حتى تم فتح كافة الطرق التى تم إغلاقها بفعل السيول.

ولفت المهندس على عياد رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إلى أن الشركة دفعت بمعداتها فى طريق "الزعفرانة ـ رأس غارب" الذى كان الأكثر تضررا من السيول رغم أنه لا يتبعها، وظل متواجدا مع فرق العمل التابعة لشركته حتى تم إزالة آثار السيول من هذا الطريق وفتحه أمام حركة المرور، كما تم إصلاح الأجزاء المتضررة بالطريق بفعل السيول وإعادة رصفها، كما شاركت معدات الشركة فى أعمال الإغاثة بمدينة رأس غارب من شفط مياه من الشوارع وإزالة "الروبة الطينية" التى تكونت بالشوارع، بجانب سحب السيارات الغارقة.

وأشار رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إلى أن الشركة سخرت كافة إمكانياتها لإصلاح الأضرار، التى لحقت بالطرق بسبب السيول، وقامت بإصلاح الأضرار، التى تعرض لها طريق الغردقة عند جبل الزيت، كما قامت معدات الشركة بإصلاح أضرار طريق الصعيد الصحراوى الشرقى فى المسافة من بنى حسن إلى ملوى بالمنيا، كذلك الأمر فى طريق "سفاجا ـ سوهاج".