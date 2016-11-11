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كاميرات مراقبة بميادين "التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض" لرصد الشغب

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كاميرات مراقبة بميادين "التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض" لرصد الشغب كاميرات مراقبة بميادين "التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض" لرصد الشغب

>كتب أحمد عيسى

قام منذ قليل العاملون التابعون للإدارة العامة للأمن العام بالإعداد والتجهيز لتشغيل كاميرات المراقبة الإلكترونية التى تم وضعها أعلى أعمدة الإنارة والهياكل المعدنية الموجودة عند مداخل ومخارج الميدان تزامنا مع دعوات التظاهر فى 11 / 11.

 

وجابت عدد من سيارات الانتشار السريع ميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض للتمشيط وحفظ الأمن وتأمين المناطق الحيوية.

 

كما شهد ميدان التحرير، تواجد أمنى مكثف متمثل فى انتشار عدد من ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة إلى تواجد مدرعتين فض شغب و3 سيارات ناقلة لجنود الأمن المركزى، كما تواجدت سيارتى ناقلة للجنود وسيارة إطفاء بميدان طلعت حرب.

 


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