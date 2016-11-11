القومى للمرأة يطلق اليوم مبادرة "يوم عطاء" لتبرع السيدات لصندوق تحيا مصر

كتب محمود راغب

يطلق المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس، اليوم، الجمعة، مبادرة وطنية بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر تحمل عنوان (يوم عطاء المرأة المصرية)، وتستهدف دعوة جميع سيدات، وفتيات مصر على اختلاف فئاتهنّ العمرية، ومن جميع المحافظات إلى التبرع لصالح صندوق تحيا مصر بمبالغ مالية تتراوح بين (1 جنيه -5 جنيهات)، مساهمة من المرأة المصرية فى دعم وبناء الوطن.

ودعت رئيسة المجلس القومى للمرأة جموع نساء وفتيات مصر للإسهام فى المبادرة ودعم الاقتصاد الوطنى للاستمرار فى مسيرة التنمية، واستكمال مشوار البناء الذى ينشده المصريون والمصريات جميعا، مؤكدة أن المرأة المصرية مدعوة من جديد لمساندة مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، معربةً عن ثقتها فى استجابة المرأة المصرية ذات الحس الوطنى لتلك المبادرة.

وأكدت مرسى أن المرأة والفتاة المصرية تلبى نداء الوطن وتتصدر المشهد دون تردد، وأنها القائدة التى تسارع لنصرة ومساندة وطنها وحشد جميع أفراد أسرتها نحو البناء والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن التبرع لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ جنيه واحد بإرسال رسالة على رقم 1333 أو بخمسة جنيهات على رقم 37037.