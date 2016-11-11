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راكب تركى يحاول تهريب شعب مرجانية بالمطار

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راكب تركى يحاول تهريب شعب مرجانية بالمطار راكب تركى يحاول تهريب شعب مرجانية بالمطار

>كتب محمود عبد الغنى

 

تمكنت سلطات تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، تحت إشراف اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط شعب مرجانية وفرس وخيار بحر محظور حيازتها طبقا لقوانين البيئة بصحبة راكب أثناء سفره إلى إسطنبول.

 

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط التركية رقم 691 والمتوجهة إلى إسطنبول اشتبه رجال التأمين في حقيبة راكب تركى حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها.

 

وبفتح الحقيبة تبين وجود كمية من الشعب المرجانية بالإضافة إلي نصف كيلو من فرس البحر و ونصف كيلو من خيار البحر والمحظور حيازتها طبقا لقوانين حماية البيئة وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية بمصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

 


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