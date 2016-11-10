أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس أبل يطمئن موظفيه بشأن “المجهول المقبل”

Google+ Print
رئيس أبل يطمئن موظفيه بشأن “المجهول المقبل” رئيس أبل يطمئن موظفيه بشأن “المجهول المقبل”

وجه الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، ما يشبه رسالة طمأنة إلى موظفيه بعد فوز الجمهوري دونالد برئاسة الولايات المتحدة.

وتؤكد الرسالة، التي نشرتها مواقع مختصة بالأخبار التقنية، على التزام شركة أبل بالتنوع والتقدم مهما كانت الظروف.

وقال كوك “بينما تدور اليوم أحاديث عن المجهول المقبل، لا بد أن تكونوا على ثقة أن أي شيء لم يتغير في أبل”، وحث موظفيه من أنصار ترامب أو هيلاري كلينتون على العمل معا للمضي قدما بأي شكل من الأشكال.

وأضاف “شركتنا مفتوحة للجميع، ونحن نحتفل بتنوع فريقنا هنا في الولايات المتحدة وحول العالم، بغض النظر عن شكلهم ومن أين أتوا ومن يحبون ومن يعبدون”.

يذكر أن ترامب كان قد هدد بمنع أبل من تصنيع منتجاتها خارج أميركا، ونقل مصانعها إلى داخل البلاد من أجل توفير فرص عمل للأميركيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي