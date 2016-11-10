رئيس أبل يطمئن موظفيه بشأن “المجهول المقبل”

وجه الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، ما يشبه رسالة طمأنة إلى موظفيه بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وتؤكد الرسالة، التي نشرتها مواقع مختصة بالأخبار التقنية، على التزام شركة أبل بالتنوع والتقدم مهما كانت الظروف.

وقال كوك “بينما تدور اليوم أحاديث عن المجهول المقبل، لا بد أن تكونوا على ثقة أن أي شيء لم يتغير في أبل”، وحث موظفيه من أنصار ترامب أو هيلاري كلينتون على العمل معا للمضي قدما بأي شكل من الأشكال.

وأضاف “شركتنا مفتوحة للجميع، ونحن نحتفل بتنوع فريقنا هنا في الولايات المتحدة وحول العالم، بغض النظر عن شكلهم ومن أين أتوا ومن يحبون ومن يعبدون”.

يذكر أن ترامب كان قد هدد بمنع أبل من تصنيع منتجاتها خارج أميركا، ونقل مصانعها إلى داخل البلاد من أجل توفير فرص عمل للأميركيين.