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إيطاليا.. تسمية الأطفال بأسماء أمهاتهم

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إيطاليا.. تسمية الأطفال بأسماء أمهاتهم إيطاليا.. تسمية الأطفال بأسماء أمهاتهم

أجازت المحكمة الدستورية الإيطالية مؤخرا إمكانية تسمية الأطفال وفقا لأسماء أمهاتهم، مؤكدة أن إلزام تسمية الأطفال بأسماء آبائهم يعتبر أمرا “غير قانوني”.

ويُلزم القانون الإيطالي الحالي المتزوجين بضرورة تسمية الأولاد وفقا أسماء آبائهم، وهو ما رفضته جمعيات ومنظمات على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الممارسات “عفا عليها الزمن”، ولا تدعم المساواة بين الجنسين.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت هذا القانون قبل عامين تقريبا وطالبت السلطات الإيطالية بتغييره.

واحتفت العديد من الجهات في إيطاليا بالحكم، داعية البرلمان لتبنيه والعمل على تغيير القانون بشكل نهائي.

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