ضبط راكب تركي حاول تهريب شعاب مرجانية بمطار القاهرة

تمكنت سلطات تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، من ضبط شعب مرجانية وفرس وخيار بحر ، محظور حيازتها طبقا لقوانين البيئة بصحبة راكب أثناء سفره إلى إسطنبول .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة التركية رقم 691 ، والمتجهة إلى إسطنبول ، اشتبه رجال التأمين في حقيبة راكب تركى ، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها ، وبفتح الحقيبة عثر علي كمية من الشعب المرجانية ، بالإضافة إلي نصف كيلو من فرص البحر ، ونصف كيلو من خيار البحر ، والمحظور حيازتها طبقا لقوانين حماية البيئة .

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية بمصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.