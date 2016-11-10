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ضبط راكب تركي حاول تهريب شعاب مرجانية بمطار القاهرة

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ضبط راكب تركي حاول تهريب شعاب مرجانية بمطار القاهرة ضبط راكب تركي حاول تهريب شعاب مرجانية بمطار القاهرة

 

صورة من الحدث

تمكنت سلطات تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، من ضبط شعب مرجانية وفرس وخيار بحر ، محظور حيازتها طبقا لقوانين البيئة بصحبة راكب أثناء سفره إلى إسطنبول .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة التركية رقم 691 ، والمتجهة إلى إسطنبول ، اشتبه رجال التأمين في حقيبة راكب تركى ، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها ، وبفتح الحقيبة عثر علي كمية من الشعب المرجانية ، بالإضافة إلي نصف كيلو من فرص البحر ، ونصف كيلو من خيار البحر ، والمحظور حيازتها طبقا لقوانين حماية البيئة .

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية بمصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

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