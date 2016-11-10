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بالصور : "باسم يوسف" يدفع "خالد صلاح" لقمة "تويت"ر عالميًا ويفتح النار عليه ب"ألفاظ بذيئه" ...

  • مصر
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انتقد الدكتور باسم يوسف، المقال الذي نشر في جريدة اليوم السابع تحت عنوان "ليلة بكى فيها أرامل هيلاري كلينتون" ، مؤكدًا أن هناك فرف بين النقد والسخرية وبين هذا العنوان المدلس والأخبار الكاذبة التي تشهر بالناس.

ووجه باسم يوسف السباب للإعلامي خالد صلا ح، بعدما نشر الأخير مقال في العدد الورقي للجريدة اليوم الخميس ردأ على "يوسف" ، تحت عنوان "أيوة يا باسم إنت أرملة كلينتون" .

وعلق باسم يوسف في تغريدة له، قائلًا : "برافو يا خالد. سرحت صبيانك يا حبيبي؟ طبعا انا اخدت ٧٠٠الف دولار و كنت كمان في مجلس إدارة العالم" .

ودشًن باسم يوسف، هاشتاج يسب فيه خالد صلاح يحمل اسم "خالد صلاح ......" ، مطالبًا متابعيه من التفاعل على الهاشتاج وقام هو بعمل ريتويت لمتابعيه .

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رئيس قسم الأخبار