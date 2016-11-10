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طلاب جامعة بنها: اللى بيتخرج مبيشتغلش.. وزكى بدر: متستنوش الحكومة

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طلاب جامعة بنها: اللى بيتخرج مبيشتغلش.. وزكى بدر: متستنوش الحكومة طلاب جامعة بنها: اللى بيتخرج مبيشتغلش.. وزكى بدر: متستنوش الحكومة

>القليوبية - حسن عفيفى

أكد الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية لطلاب جامعة بنها أن انتظار الوظيفة الحكومية أصبح شئ غير مقبول بالمرة، ناصحا الطلاب بضرورة الاتجاه للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة.

 

وقال وزير التمنية المحلية، إن أغلب الشباب ينتظروا الوظيفة الحكومية، مضيفًا: "الشباب بيستنى وظيفة علشان يدور على الإجازات العرضة والمرضى ويزوغ من الشغل".

 

جاء ذلك رد على الطلاب بعد شكواهم من عدم وجود فرصة عمل، فى الندوة التى يشارك فيها الوزير تحت عنوان "مؤتمر المشروعات القومية العملاقة - التحديات والرؤية والمستقبلية" الذى نظمته جامعة بنها، للرد علي المشككين فى جدوى المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، بمشاركة الدكتور أحمد درويش رئيس هيئة تنمية قناة السويس ومحافظ القليوبية والدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها والدكتور كمال جاد مستشار رئيس الجمهورية لتنمية المشروعات والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق، وعددا من رؤساء ونواب الجامعات المصرية وأساتذة وطلاب جامعة بنها.


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