صندوق النقد الدولي: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية بقيادة «ترامب»

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتحب دونالد ترامب ويعتقد أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة التزاما كاملا تجاه الصندوق والمؤسسات الدولية الأخرى.

وبعد يومين من فوز ترامب في تتويج لحملة اتسمت برسالة معادية للتجارة قال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن من المبكر جدا القول ما إذا كانت سياسات ترامب التجارية والاقتصادية الدولية مدمرة للنمو العالمي.

وبحسب رويترز قال ترامب خلال إيجاز صحفي عادي “من المبكر جدا التكهن… نحن بحاجة لأن ننتظر ونرى كيف ستكون السياسات وسنجري تقييما في ذلك الوقت.”

وقال رايس إن الصندوق يعتقد أن التجارة وفرت محركا للنمو وانتشلت كثيرين من الفقر لكن الآثار الجانبية السلبية للتجارة والعولمة ومن بينها خسارة الوظائف بحاجة لمعالجتها بفاعلية أكبر.

أضاف “بالنسبة لمن يشعرون أنهم مهملون نحن بحاجة لأن يكون لدينا المزيد من السياسات التي تساعد على تخفيف الآثار السلبية.”