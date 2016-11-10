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شريف عامر يعرض فيديو لشهداء الوطن بعنوان “دولا_مين”

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شريف عامر يعرض فيديو لشهداء الوطن بعنوان “دولا_مين” شريف عامر يعرض فيديو لشهداء الوطن بعنوان “دولا_مين”

أذاعت قناة MBC ، من تقديم الإعلامي شريف عامر تقديرًا لشهداء  الوطن  بعنوان “دولا_مين” حيث قام بعقد لقاءات مع أسر الشهداء.

و يبدأ الفيديو بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأننا لن ننساهم و لن نترك ثأرهم فهم بأرواحهم الطاهرة حاضرون اليوم أحياء عند ربهم يرزقون و تقابل مع أهل كل شهيد .

و أضاف شريف أن كل صورة من صور الشهداء كانت صورة حلم وبعد استشهادهم أصبحت صورة اعتزاز بسبب اختلاف الوضع قبل ما صاحب كل صورة أن يقرر أن يكون حدوتة أكبر لشعب أو ناس هو لا يعرفهم ولا يعرفوه و أن أماكنهم مختلفة و عائلاتهم مختلفة و لكن بلد واحدة ويعرف فى الفيديو دولا مين .

 

 

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