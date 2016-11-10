الكرملين: أفكار السياسة الخارجية لترامب وبوتين متشابهة

قال الكرملين يوم الخميس إن نهج السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب “قريب بشكل استثنائي” لنهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما يمنح موسكو الأمل في تحسن العلاقات الأمريكية الروسية تدريجيا.

وبحسب رويترز قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في نيويورك إنه لاحظ أوجه تشابه مدهشة بين أفكار السياسة الخارجية للرجلين وهو ما يعني أساسا قويا لحوار بناء بين موسكو وواشنطن.

وأضاف بيسكوف وهو في الولايات المتحدة لحضور بطولة للشطرنج أنه شعر بالدهشة لتشابه أجزاء من خطاب الفوز الذي ألقاه ترامب وخطاب ألقاه بوتين في جنوب روسيا الشهر الماضي.

وقال الرجلان إنهما سيضعان المصالح الوطنية للبلدين أولا لكنهما على استعداد لتطوير العلاقات مع الدول الأخرى اعتمادا على استعداد الدول الأخرى لتعميق العلاقات.

وقال بيسكوف في تعليقات نقلتها القناة الأولى بالتلفزيون الروسي مساء يوم الخميس “وضعا (بوتين وترامب) نفس مبادئ السياسة الخارجية الرئيسية وهذا مدهش.”

وقال بيسكوف “يستغرق مناخ الثقة المتبادلة سنوات ليتحقق… لا يمكن أن يتحقق بمجرد إعلان أن هناك مناخا من الثقة المتبادلة لاسيما بعد مثل هذه الأضرار التي لحقت بعلاقاتنا في السنوات القليلة الماضية.”