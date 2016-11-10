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رويترز: فصائل شرق ليبيا ترى في فوز ترامب دعما محتملا لها

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رويترز: فصائل شرق ليبيا ترى في فوز ترامب دعما محتملا لها رويترز: فصائل شرق ليبيا ترى في فوز ترامب دعما محتملا لها

المشير حفتر -أرشيفية

رحب حلفاء القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الشخصية المهيمنة في شرق البلد المقسم بفوز دونالد بانتخابات الرئاسة الأمريكية مراهنين على الحصول على مزيد من الدعم لموقفهم المناهض للإسلاميين.

ويقول محللون إن النتيجة قد تعزز الفصائل المؤيدة لحفتر التي لها صلات قوية بمصر ومتزايدة بروسيا في حين قد تخفف الدعم الغربي لحكومة تساندها الأمم المتحدة في طرابلس ويعارضها حفتر وحلفاؤه.

وبحسب رويترز قال طارق الجروشي عضو مجلس النواب الذي يرأس والده القوات الجوية التابعة لحفتر “نعم أؤيده وبقوة لأن توجهات ترامب والجمهوريون حازمة وحاسمة.

 

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