أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

زاهي حواس يستعرض أبرز آثار مدينة الأقصر

Google+ Print
زاهي حواس يستعرض أبرز آثار مدينة الأقصر زاهي حواس يستعرض أبرز آثار مدينة الأقصر

 

زاهي حواس

قال مقدم برنامج “كاشف الأسرار” ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، إن الأقصر هو الاسم الذي أطلق على المدينة بعد الفتح العربي، نظرًا لكثرة معابد الفراعنة بها، ويُعد البر الغربي درتها النفيثة، ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت بالدير البحري، فضلا عن وادي الملكات.

وأضاف حواس خلال تقديمه برنامج “كاشف الأسرار”، المذاع على شاشة “الغد” ، أن وادي الملكات بدأ في الأسرة الـ 19، ولم يبدأ في الـ 18، بمعنى أدق أنّ ملكات الأسرة الـ 18 لم يكونوا متواجدين في هذا المكان .

وأوضح قائلًا: “في هذا المكان حوالي 70 مقبرة، لم تكن كلها منقوشة، إلا أنه يُوجد مجموعة من هذه المقابر مثل بنات رمسيس، وإيزيس زوجة رمسيس الثاني، وأبناء رمسيسي الثالث.

وأوضح “حواس”، أن أجمل ما في هذا الوادي “الجميل”، مقبرة الملكة نفرتاري، التي ساهمت في جعل هذا الوادي اسمه فعليًا “الوادي الجميل”، مثل ما كان يُطلق عليه أيام الفراعنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017