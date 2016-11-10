مرور القاهرة: 870 كاميرا لمراقبة جميع محاور العاصمة على مدار الـ24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

حدثت إدارة مرور القاهرة معظم الكاميرات المتواجدة بالطرق و الميادين، لتكون ذات تقنيات عالية الجودة، لرصد أى مخالفات مرورية بالطرق و الميادين، ومتابعة حركة السيارات بكافة المحاور، لمنع أى تكدسات أو معوقات مرورية.

وأكد مصدر أمنى، أن إدارة مرور القاهرة تسير فى خطة مرورية لتعميم كافة ميادين العاصمة بـ 870 كاميرا مرورية ومراقبة لجميع الأحداث التى تقع، وتم إدخال نظام جديد على الكاميرات، بحيث تلتقط المخالفات المرورية بتقاطعات الميادين مع الشوارع الرئيسية، حيث أن كل ميدان تم تركيب من 3 إلى 5 كاميرات ثابتة به، لرصد المخالفات وإرسالها للنيابة.

وكشف المصدر، عن إدخال نظام جديد على كاميرات أخرى داخل التقاطعات تقوم بتصوير السيارات التى ترتكب مخالفات مرورية، مثل كسر الإشارة أو السير بدون لوحات، ويتم إرسالها إلى نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لافتا إلى أن هناك إشارات إلكترونية بالميادين، تقوم بحصر السيارات فى التقاطعات التى تشهد زحاما والتحكم فى المدة الزمنية للإشارة وفتحها فى تقاطع آخر.

وأشار المصدر، إلى أنه تم وضع إشارات ضوئية وإلكترونية بالميادين، لتوجيه قائدى السيارات للطرق التى يقصدونها والإشارات المعبرة عن حالات التوقف والانتظار، لتصفية الكثافات التى تتواجد بداخل الميادين مع مساعدة رجل المرور فى العمل على سحب الكثافات المرورية من الطرق و تجمعات إشارات الميادين، بالإضافة إلى تصفية الأحجام المرورية بشكل سريع.

واستطرد المصدر: "تركيب الكاميرات يهدف إلى مراقبة جميع المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والأعطال التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور، فضلا عن تغطيتها لحالات السرقة والحوادث الجنائية، ولتسجيل جميع الأحداث والتى تكشف عن السيارات المسروقة، وإرسال أرقامها لغرفة التحكم بالإدارة، لضبطها فى أقرب كمين مرورى".