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السلطات البلجيكية تجمد أموال 15 شخصًا للاشتباه بعلاقاتهم بالإرهاب

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السلطات البلجيكية تجمد أموال 15 شخصًا للاشتباه بعلاقاتهم بالإرهاب السلطات البلجيكية تجمد أموال 15 شخصًا للاشتباه بعلاقاتهم بالإرهاب

عناصر من الشرطة البلجيكية – رويترز

أعلن وزير العدل البلجيكي، كوين جرينز، تجميد أموال 15 شخصا للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب.

وذكرت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن وزير العدل أبلغ أعضاء البرلمان البلجيكي أن من بين المعتقلين شخص يعتقد أنه العقل المدبر للاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بروكسل وباريس، مشيرًا إلى أن بلاده سوف توسع قائمة الأشخاص المشتبه في انتماءهم للإرهاب خلال الفترة القادمة.

وتضمن المرسوم الملكي الصادر أيضا بهذا الغرض تطبيق حظر على تقديم الأموال أو رصد الموارد الاقتصادية لهؤلاء الأشخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الشخص -ويدعى أسامة العطار- اتهم بارتكاب أعمال إرهابية أو الشروع فيها، حيث أدت الاعتداءات التي يُتهم بالإشرف على تنظيمها إلى مصرع 162 شخصا.

أ ش أ

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