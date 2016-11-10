رئيس حزب الوفد: نشكر أبناء الشيخ زايد آل نهيان على دعمهم الكامل لمصر

قدم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الشكر لأبناء الشيخ زايد آل نهيان من أجل الدعم الذى يقدمونه دائمًا لبلدهم الثانى مصر .

وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال مؤتمر جماهيرى حاشد بمحافظة البحيرة، نظمه الحزب بأن العلاقات بين مصرودولة الإمارات العربية تمثل أسمى معانى الإخوة بين الأشقاء العرب وأن أبناء الشيخ زايد آل نهيان يعتبرون مصر بلدهم الثانى وأن الشعب المصرى والقيادة السياسية تبادلهم نفس الشعور .

يذكر أن، الرئيس السيسى قد إلتقى اليوم الخميس، ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له وبحثا سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير تلك العلاقات التى تعتبر الأفضل بين الأشقاء فى المنطقة والعالم العربى .