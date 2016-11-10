القبض على رجل في بريطانيا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية

ألقت قوات الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، القبض على رجل (48 عامًا) في ريكسهام بويلز للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية.

وذكرت شرطة “ساوث ويلز” أن الرجل – الذي لم يتم تحديد شخصيته – أعتقل اليوم الخميس للاشتباه في الإعداد والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بموجب المادة “41″ من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

وتم اعتقال الرجل في إطار عملية مشتركة بين وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة ويلز، ووحدة مكافحة الإرهاب في ويست ميدلاندز.

وقال متحدث باسم الشرطة إن “الرجل يجرى استجوابه في مركز للشرطة في منطقة ويست ميدلاندز”، مشيرًا إلى أن عملية اعتقال الرجل كان مخطط لها من قبل، مؤكدًا إجراء تفتيش لأحد المنازل في ريكسهام.

واعتقلت الشرطة الرجل في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وهذا يعني أن أمام الضباط 48 ساعة أولية لاستجواب المشتبه به قبل توجيه الاتهام له، أو الإفراج عنه أو التقدم بطلب للحصول على إذن لتمديد فترة الاحتجاز.

أ ش أ