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رونالدو يكشف “أصعب فريق” واجهه بدوري أبطال أوروبا

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رونالدو يكشف “أصعب فريق” واجهه بدوري أبطال أوروبا رونالدو يكشف “أصعب فريق” واجهه بدوري أبطال أوروبا

كشف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد مؤخرا الفريق الأصعب الذي واجهه عبر مسيرته الطويلة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح النجم البرتغالي في التتويج بالبطولة 3 مرات، مرتان مع ريال مدريد، كلاهما على حساب أتلتيكو مدريد في النهائي، ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد كانت على حساب تشلسي، لكن الفريق الأصعب من وجهة نظره ربما سيكون مفاجئا لكثيرين.

ففي تصريحات نشرها موقع “مترو” الإنجليزي اعتبر رونالدو، 31 عاما، أن الفريق الأصعب الذي واجهه خلال مسيرته بدوري الأبطال كان بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تصعب مواجهته تماما، لاسيما على ملعبه.

وقال رونالدو: ” في كل مرة نسافر إلى دورتموند، نكون على يقين أننا ستواجه أوقاتا عصيبة”، مضيفا: “لديهم ملعب رائع وجمهور متحمس إلى درجة الجنون”.

كما أشاد رونالدو بمدرب الفريق الحالي توماس توشيل مضيفا أنه يقود “فريق تصعب هزيمته”.

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